パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝に駒を進めた喜びを口にした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、PSGはチェルシーと対戦。ファーストレグを5−2で先勝して迎えた敵地での一戦は、6分にクヴァ