大島優子さんが乗っていたヤマハ「トリシティ MW125」！数多くのテレビドラマや映画に出演して幅広く活躍している女優の大島優子さんは、かつてオートバイの免許を取得して話題を集めました。それが、2014年12月にヤマハの公式動画チャンネルなどを通じて公開された、「トリシティ MW125」を初披露する動画です。【画像】超かっこいい！ これが「大島優子さん」が乗ったバイクです！ 画像で見る（30枚以上）トリシティ MW125