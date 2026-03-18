大島優子さんが乗っていたヤマハ「トリシティ MW125」！

数多くのテレビドラマや映画に出演して幅広く活躍している女優の大島優子さんは、かつてオートバイの免許を取得して話題を集めました。

それが、2014年12月にヤマハの公式動画チャンネルなどを通じて公開された、「トリシティ MW125」を初披露する動画です。

【画像】超かっこいい！ これが「大島優子さん」が乗ったバイクです！ 画像で見る（30枚以上）

トリシティ MW125は、2014年9月に発売された125ccクラスのオートバイで、前輪が2つで後輪が1つという独自のデザインを採用した3輪スクーターとして誕生しました。

また、トリシティ MW125にはヤマハ独自の専用技術「LMW（Leaning Multi Wheel）」（前2輪・後1輪の構造を持ち、車体を傾斜＝リーンさせて旋回する3輪以上のモーターサイクルの総称）が採用されており、コーナリング時に車体が傾いても安定した走行を保つことができる設計が取り入れられています。

これにより、段差や悪路を走行する際にも前輪が独立して衝撃を吸収するため、初心者でも扱いやすい快適な乗り心地が実現されています。

トリシティ MW125のボディサイズは全長1905mm×全幅735mm×全高1215mmで、パワートレインには最高出力11ps／最大トルク10Nmというスペックを発揮する排気量124cc水冷4ストローク単気筒ガソリンエンジンが搭載されています。

また、125ccクラスであるため、小型限定普通二輪免許を取得していれば運転できるという手軽さも、トリシティ MW125の特徴として挙げられます。

なお、動画公開当時は大島さんがこのモデルのアンバサダーを務めており、実際に免許を取得して車両に乗る姿が多くの注目を集めました。

大島さんがトリシティ MW125を納車する様子は、「トリシティ、納車！」というタイトルなどで配信されました。

動画内には、ブルーイッシュホワイトカクテル1（ホワイト）のトリシティ MW125を前にして満面の笑みを浮かべる大島さんのようすが映っています。

また、店舗の担当者から車両の取り扱いに関する説明を熱心に聞き、書類にサインをして正式にオーナーとなり、水色のライダースーツに身を包んで公道へ出発するまでの過程も描かれています。

さらに、大島さんはローダウンシートをオプションで設定し、足つきを向上させている旨も明かしました。

動画のコメント欄には、ファンからの温かい声が多数寄せられています。

たとえば、「一緒にバイクに乗りたい！」「我々の問題はどうやって一緒にツーリングするかだな」など、大島さんとのツーリングを夢見る声や、「普通二輪や大型二輪車へのステップアップしてほしい！」といった、他車種に乗ってほしい旨の声がみられます。

なかには、「どうであれどんな車種であれ、小型二輪AT限定免許を取得した大島優子さんが小型二輪に乗ることによって、女子ライダーが増えるのが楽しみ」など、バイク好きが増えるきっかけになればいいとコメントするユーザーもいました。

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なお、2015年には大島優子さんと俳優の菅田将暉さんが、「トリシティ」のTVCMで初共演を果たしています。

CMでは、先輩ライダーである大島さんが、新たに免許を取得した菅田さんにトリシティの魅力を伝えるようすが描かれました。

また、メイキング映像では2人が和やかな雰囲気で撮影にのぞむ姿も収められていました。