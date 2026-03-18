◎2軍から1軍に呼ばれた宮本にあいさつされたヤクルト・池山監督は「（宮本が）上がってきたら、2軍があんなことになっとるよ」。この日のハヤテ戦は7回までノーヒット。開幕から3戦連続零敗となりました…。◎北海道を初めて訪れたDeNAの新助っ人・コックス。まだ雪が残る街並みを見て「（ロイヤルズ時代に過ごした）カンザスシティーに似ていて、雪かきをしないといけないね。ラーメンがとてもおいしいらしいので、帰る前に