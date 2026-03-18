◇欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦ボデグリムト0ー5スポルティング（2026年3月17日ポルトガル・リスボン）サッカー欧州チャンピオンズリーグ（CL）初出場のノルウェー1部ボデグリムトが17日、敵地での決勝トーナメント1回戦第2戦でポルトガルの名門スポルティングと激突。0ー3で後半終了となり突入した延長戦の末に2戦合計3ー5と大逆転を許し敗退。ノルウェー勢CL最高成績となるローゼンボリ（96ー97シーズン）以来の8強