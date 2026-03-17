日産の新型「“8人乗り”ミニバン」登場！日産は人気ミドルミニバン「セレナ」のマイナーチェンジモデルを、2026年2月中旬より発売しました。上位グレードのデザイン変更や装備の充実化、さらに新カラーの設定にくわえて、カスタムモデル「AUTECH LINE（オーテックライン）」も追加され、あらためてセレナに注目が集まっています。【画像】超カッコイイ！ これが日産の新型「“8人乗り”ミニバン」です！（42枚）このオーテ