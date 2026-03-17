日産の新型「“8人乗り”ミニバン」登場！

日産は人気ミドルミニバン「セレナ」のマイナーチェンジモデルを、2026年2月中旬より発売しました。

上位グレードのデザイン変更や装備の充実化、さらに新カラーの設定にくわえて、カスタムモデル「AUTECH LINE（オーテックライン）」も追加され、あらためてセレナに注目が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ これが日産の新型「“8人乗り”ミニバン」です！（42枚）

このオーテックラインは、日産モータースポーツ＆カスタマイズの手掛けたカスタムモデルで、新型セレナの「ハイウェイスター」シリーズをベースに選定。

日産車のカスタムモデルと言えば、「AUTECH（オーテック）」や「AUTECH SPORTS SPEC（オーテックスポーツスペック）」が思い当たりますが、オーテックラインはよりベースとなるクルマに適したカスタムが施されるのが特徴です。

これまでに「ノート」や「キャラバン」、「ルークス」といった日産車に設定されています。

エクステリアでは、フロントグリルにダーククロムのフロントグリルフィニッシャーを装備。

グリルのデザインが、横基調からVマークを組み合わせた造形に変更され、スタイリッシュさをより高めています。

また、メタル調フィニッシュのドアミラーや、ダーク金属調シルバーの専用16インチアルミホイールも装備。

エクステリア全体に引き締まった印象を与え、ベースモデルよりも高級感のあるデザインに仕上がっています。

他にも、リアに装備された「AUTECH LINE」のエンブレムも注目ポイントです。

インテリアでは、日産の次世代シート素材「テーラーフィット」を用いた専用シートを用意。

専用シートは独自素材の使用に加え、ブラックステッチにより高級感をアップさせており、7人乗りだけでなく8人乗りのグレードにも採用されています。

そしてオーテックラインの他にも、日産モータースポーツ＆カスタマイズからは、2列シート5人乗り仕様の「マルチボックス」も登場。

独自のシートレイアウトのほか、広い荷室スペースにベンチ・テーブルとしても使用可能な大容量の収納ボックスを備えているのが特徴で、特にアウトドアシーンでの活躍が期待されているモデルです。

また、耐水性、撥水性の高いCORDURA製の生地を使用したベッドマットもオプションでラインアップ。

広い車内空間を生かした車中泊仕様車にカスタムすることも可能となっています。

新型セレナの車両価格（消費税込）は、ガソリン車とe-POWER車を含めて278万5200円から499万8400円。

新設定のオーテックラインは333万8500円から425万1500円で、マルチボックスが357万2800円から473万5500円です。