2022年10月から2クールにわたり放送されたアニメ『永久少年 Eternal Boys』が、実写ドラマ＆舞台化されることが決定した。7月4日午後9時30分からBS12 トゥエルビにて放送される。【写真】キラキラ感ある！『永久少年』実写ドラマ出演キャストたちあわせて出演キャストも発表され、「誰でも、いつからでも輝くことができる」をテーマにアラフォー６人がアイドルを目指し奮闘していく、笑いあり涙ありの青春群像劇が描かれる。