『永久少年』実写ドラマ＆舞台化決定 出演キャスト発表
2022年10月から2クールにわたり放送されたアニメ『永久少年 Eternal Boys』が、実写ドラマ＆舞台化されることが決定した。7月4日午後9時30分からBS12 トゥエルビにて放送される。
【写真】キラキラ感ある！『永久少年』実写ドラマ出演キャストたち
あわせて出演キャストも発表され、「誰でも、いつからでも輝くことができる」をテーマにアラフォー６人がアイドルを目指し奮闘していく、笑いあり涙ありの青春群像劇が描かれる。
35歳にして無職になった真田健太郎（松本岳）は、好条件に惹かれ、満福芸能・プロダクションの正社員募集に応募する。しかし毒舌の女社長・萬田福子の面接で「そんな人生でいいのか」と問われ、涙を滲ませる。
その様子を見ていたマネージャーの山中はなぜか真田に興味を持ち、新プロジェクト「永久少年」のメンバーに加えようとする。「永久少年」はメンバーが全員アラフォーの男性アイドルグループ。「誰でも、いつからでも輝くことができる」をコンセプトに集められた他のメンバーたちは、いずれも他業種からの曲者ぞろい。歌もダンスも全くの初心者の真田は、社員ではなく、なぜかアイドルとしてデビューを目指すことになる。
・松本岳
真田健太郎役を演じます、松本岳です。僕の演じる真田は不器用で自信がなく、頼りない感じのキャラクターです。ですが周りからの影響をうけてドンドン魅力的なキャラクターに成長していきます。今回のドラマで僕も真田同様にお芝居をしながらたくさん成長できたと思います。ドラマ、歌、ダンス、盛りだくさんな作品になりました。そしてキャストの仲の良さがエターナルボーイズに反映されていると思います。是非楽しんで観ていただけたら嬉しいです。
・中塚皓平
山中大輔役を演じます、中塚皓平です。山中は、一見クールでありながら誰よりも熱いハートを持っている男です。挫折も経験し、エターナルボーイズがラストチャンスと思い、その熱い思い故にメンバーには厳しくあたってしまいますが、メンバーを、グループを、とても愛している人です。個人的には映像出演が15年振りになりますので、クランクインの日のドキドキ感はとんでもなく…。忘れられない経験を沢山させていただきました。オッサン達の汗と涙の物語をお楽しみください！
・反橋宗一郎
浅井悠役の反橋宗一郎です。僕の演じる浅井悠は、元Jリーガーでいつでも明るくて自分に素直なムードメーカーなチャラ男です。でも芯のあるチャラ男で熱い男です。悩みなんてなさそうですが、ちゃんとあるんです。顔見知りだらけのキャストなので楽しみながら頑張ります！
・輝山立
今川剛役を演じます、輝山立です。原作のもつひたむきなエネルギーを大切にしつつ、ムードメーカー「今ちゃん」としてチャレンジ出来ることは沢山チャレンジして役に向き合っていきたいと思います。ドラマでも舞台でも素敵なメンバーの皆様と共に、グループとしての絆を大切にお届けして参りますので応援の程、よろしくお願いします！
・鈴木祐大
石田直樹を演じます、鈴木祐大と申します。石田君とは性格の部分でもすごく重なるところも多く、親しみを感じています。大人になってから夢に向かって本気で走る姿を見届けていただけたらと思います。以上です。
・細貝圭
柿崎誠を演じます、細貝圭です。柿崎誠は元No.1ホストで、ホストクラブを経営していて、グループの中では俯瞰的に物事や、グループを見守っている存在です。苦労したことはダンスです、、。僕はダンスが苦手なのですが、柿崎はグループの中でダンスが上手で花形的な存在なので、、、苦笑 細貝圭というおじさんがリアルに柿崎を通して頑張っている姿も楽しみにしてもらえたら幸いです！全力少年、作品を通じて年齢問わずいつまでも夢を諦めずにがんばれる気持ちになれます！是非ご視聴ください！
出演
真田健太郎 ： 松本岳
山中大輔 ： 中塚皓平
浅井悠 ： 反橋宗一郎
今川剛 ： 輝山立
石田直樹 ： 鈴木祐大
柿崎誠 ： 細貝圭
ニコライ朝倉： 小波津亜廉
萬田福太郎 ： 斉藤暁
萬田福子 ： 田中美奈子
テレビドラマ
2026年7月4日（土）よる9:30〜
BS12 トゥエルビで放送スタート！
舞台
2026年12月3日（木）〜13日（日）
有楽町I'M A SHOW（アイマショウ）にて全17ステージを予定
【写真】キラキラ感ある！『永久少年』実写ドラマ出演キャストたち
あわせて出演キャストも発表され、「誰でも、いつからでも輝くことができる」をテーマにアラフォー６人がアイドルを目指し奮闘していく、笑いあり涙ありの青春群像劇が描かれる。
35歳にして無職になった真田健太郎（松本岳）は、好条件に惹かれ、満福芸能・プロダクションの正社員募集に応募する。しかし毒舌の女社長・萬田福子の面接で「そんな人生でいいのか」と問われ、涙を滲ませる。
・松本岳
真田健太郎役を演じます、松本岳です。僕の演じる真田は不器用で自信がなく、頼りない感じのキャラクターです。ですが周りからの影響をうけてドンドン魅力的なキャラクターに成長していきます。今回のドラマで僕も真田同様にお芝居をしながらたくさん成長できたと思います。ドラマ、歌、ダンス、盛りだくさんな作品になりました。そしてキャストの仲の良さがエターナルボーイズに反映されていると思います。是非楽しんで観ていただけたら嬉しいです。
・中塚皓平
山中大輔役を演じます、中塚皓平です。山中は、一見クールでありながら誰よりも熱いハートを持っている男です。挫折も経験し、エターナルボーイズがラストチャンスと思い、その熱い思い故にメンバーには厳しくあたってしまいますが、メンバーを、グループを、とても愛している人です。個人的には映像出演が15年振りになりますので、クランクインの日のドキドキ感はとんでもなく…。忘れられない経験を沢山させていただきました。オッサン達の汗と涙の物語をお楽しみください！
・反橋宗一郎
浅井悠役の反橋宗一郎です。僕の演じる浅井悠は、元Jリーガーでいつでも明るくて自分に素直なムードメーカーなチャラ男です。でも芯のあるチャラ男で熱い男です。悩みなんてなさそうですが、ちゃんとあるんです。顔見知りだらけのキャストなので楽しみながら頑張ります！
・輝山立
今川剛役を演じます、輝山立です。原作のもつひたむきなエネルギーを大切にしつつ、ムードメーカー「今ちゃん」としてチャレンジ出来ることは沢山チャレンジして役に向き合っていきたいと思います。ドラマでも舞台でも素敵なメンバーの皆様と共に、グループとしての絆を大切にお届けして参りますので応援の程、よろしくお願いします！
・鈴木祐大
石田直樹を演じます、鈴木祐大と申します。石田君とは性格の部分でもすごく重なるところも多く、親しみを感じています。大人になってから夢に向かって本気で走る姿を見届けていただけたらと思います。以上です。
・細貝圭
柿崎誠を演じます、細貝圭です。柿崎誠は元No.1ホストで、ホストクラブを経営していて、グループの中では俯瞰的に物事や、グループを見守っている存在です。苦労したことはダンスです、、。僕はダンスが苦手なのですが、柿崎はグループの中でダンスが上手で花形的な存在なので、、、苦笑 細貝圭というおじさんがリアルに柿崎を通して頑張っている姿も楽しみにしてもらえたら幸いです！全力少年、作品を通じて年齢問わずいつまでも夢を諦めずにがんばれる気持ちになれます！是非ご視聴ください！
出演
真田健太郎 ： 松本岳
山中大輔 ： 中塚皓平
浅井悠 ： 反橋宗一郎
今川剛 ： 輝山立
石田直樹 ： 鈴木祐大
柿崎誠 ： 細貝圭
ニコライ朝倉： 小波津亜廉
萬田福太郎 ： 斉藤暁
萬田福子 ： 田中美奈子
テレビドラマ
2026年7月4日（土）よる9:30〜
BS12 トゥエルビで放送スタート！
舞台
2026年12月3日（木）〜13日（日）
有楽町I'M A SHOW（アイマショウ）にて全17ステージを予定