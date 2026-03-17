Image: ELECOM 2023年10月4日の記事を編集して再掲載しています。USBメモリの滅びが見えるわ…。小型で大容量、しかも高速。という外付けSSD。外付けHDDに代わって、PCやゲーム機のストレージとして、はたまたファイルの受け渡し手段として導入している人も多いと思います。それがこんなサイズになっちゃった。これでも1TBあるってスゴくない？ Imag