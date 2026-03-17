かがわーくフェア2026年3月 香川労働局が3月10日、県内のハローワークにおける2026年1月のマッチング業務実績を発表しました。 公共職業安定所の紹介で求人と求職がマッチングした数を表す「充足数」は967件で、2025年の同じ月と比べて4.1%上がりましたが、3カ月連続で1000件を下回っています。香川労働局管内の公共職業安定所の紹介による就職件数は929件で、2025年の同じ月と比べて4.0%上がりました