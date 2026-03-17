俳優・小林薫主演のドラマ『深夜食堂』の新シリーズ制作が17日、発表された。7年ぶりの新作となり、2026年秋にMBS・TBSの「ドラマイズム」枠で放送されることが決まった。【写真】帰ってくる！…「めしや」外観『深夜食堂』は、全世界シリーズ累計発行部数900万部突破、日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる安倍夜郎氏の同名コミックを原作に、2009年に小林の主演でドラマ化。繁華街の片隅にある「めしや」を舞台