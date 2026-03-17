格闘技イベント「Breaking Down」からRIZINファイターとなった格闘家のジョリーさんが、2026年3月14日にYouTubeを更新。子供が4人いることを明かした。他にもビジネスをしたほうがいいか？朝倉未来に相談ジョリーさんは3月2日、妻でマネジャーの清水ゆりさんと離婚したことをXで発表していた。3月14日にYouTubeに公開した動画は、「朝倉未来さんにお金と女性関係の相談」をするという内容だった。その中で、ジョリーさんが「富・