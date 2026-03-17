格闘技イベント「Breaking Down」からRIZINファイターとなった格闘家のジョリーさんが、2026年3月14日にYouTubeを更新。子供が4人いることを明かした。

他にもビジネスをしたほうがいいか？ 朝倉未来に相談

ジョリーさんは3月2日、妻でマネジャーの清水ゆりさんと離婚したことをXで発表していた。

3月14日にYouTubeに公開した動画は、「朝倉未来さんにお金と女性関係の相談」をするという内容だった。

その中で、ジョリーさんが「富・名声・力を手に入れるんだ」と言っていることについて、「ずっと富を追いかけている理由」をこう明かした。

「僕、実は子供が4人おって」といい、さらに「元奥さんがおって、その子供4人を育てるのに、僕はもう離婚したからパパとかっていう権利はないんですけど、それでもしっかり毎月毎月、決まったお金を渡すためにすごい頑張ってて」と明かした。

ジョリーさんは、格闘家1本でやっていこうとしたが、「一気に金がガーって減った」という。他にもビジネスをしたほうがいいかと相談すると、朝倉さんは「格闘家なんか24時間練習してるわけじゃないんだから、両方できるよ」「やれること全部やったほうがいいよ」と答えていた。