サマ子さんの漫画「赤ちゃんが電車で泣いちゃった」が、インスタグラムで5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むオーストラリア在住の女性。外出中に子どもが泣いても、オーストラリアは敷地が広いのであまり目立ちません。そして電車では…という内容で、読者からは「これなら気にならない」「日本の電車が静かすぎる！」「うるさ過ぎるのもちょっと…」などの声が上がっています。一時帰国で感