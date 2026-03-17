サマ子さんの漫画「赤ちゃんが電車で泣いちゃった」が、インスタグラムで5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

オーストラリア在住の女性。外出中に子どもが泣いても、オーストラリアは敷地が広いのであまり目立ちません。そして電車では…という内容で、読者からは「これなら気にならない」「日本の電車が静かすぎる！」「うるさ過ぎるのもちょっと…」などの声が上がっています。

一時帰国で感じた、日本とオーストラリアの電車の“空気の違い”

サマ子さんは、インスタグラムとブログ「サマ子の海外ママじゃーなる」で日常漫画などを発表しています。サマ子さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

サマ子さん「3年前に、インスタグラムとブログに投稿を始めました。当時は目も当てられないほどの画力で、途中で半年ほど中断したこともあります。漫画を描いているときはどうすれば読みやすいかを考え、話が面白く絵がすてきな漫画家さんの分析などをしています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

サマ子さん「実家が東京なのですが、一時帰国の際にベビーカーで電車に乗ると、いつも居心地が悪く緊張します。だから、オーストラリアと日本の差を描いてみようと思いました」

Q.このような環境での子育てはいかがですか。

サマ子さん「もちろん、オーストラリアの電車がいつもうるさいわけではなく、静かなときも多いです。ときどき際立ってうるさい人がいるので、『赤ちゃんが泣くくらい、どうってことない』という反応なのが、とてもありがたいです」

Q.日本人に、オーストラリア人を見習ってほしいと思うことはありますか。

サマ子さん「日本には日本の文化や生活背景があるので、『オーストラリアと同じように』というのは難しいですよね。でも、広い心や子育て世代に積極的に手を貸そうとするところは見習えるといいんじゃないか、と思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

サマ子さん「『むしろ大人がうるさいのは盲点』『気が楽そうでいい』『日本の電車は静か過ぎて、一時帰国のときにびっくりする』『電車がうるさいのも嫌』など、さまざまなコメントをいただきました」