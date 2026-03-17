Dell Technologiesは3月16日（米国時間）、企業向けPC「Dell Pro」シリーズとして、ワークステーション「Dell Pro Precision」ブランドの新製品を発表した。Dellは2025年にInspironやXPS、Latitude、Precisionといった従来のブランド体系を一新し、Dell（個人向け）／Dell Pro（企業向け）／Dell Pro Max（ワークステーション）という新たなブランド名称で製品をカテゴリ化。各カテゴリにはさらにBase／Plus／Premiumという3つのサ