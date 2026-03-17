ドジャースの山本由伸投手（27）が16日（日本時間17日）、キャンプに合流した。この日、デーブ・ロバーツ監督（53）が練習前に行われた報道陣の取材で山本が26日（日本時間27日）の開幕戦ダイヤモンドバックス戦に先発することを明言した。2年連続の大役を任すことに「かなり簡単な決断だった」と迷わなかったとし「開幕投手というのは名誉あることだ。去年はロードで開幕投手を務めたが、今回はホームでの開幕戦になる。彼