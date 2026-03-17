中東情勢の悪化で原油価格が高騰する中、政府は16日から石油の備蓄の放出を始めました。 こうした中、燃料代の高騰に頭を抱えている県内の運送会社からは影響が長期化しないことを望む声が聞かれています。 鶴崎林商運輸 石榑誠二社長 中東情勢が緊迫化した影響で、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡は、事実上の封鎖状態となり、原油価格は高騰しています。対策として、政府は16日、石油の民間備蓄