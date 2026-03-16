１６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ＷＢＣ連覇を目指した侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）の決勝ラウンド準々決勝でベネズエラに敗れた試合を振り返った。米マイアミから生出演した野球解説者・松坂大輔さんは「まずは侍ジャパンの皆さん、お疲れ様でした。野球界のために戦っていただいて本当にありがとうございました」と選手たちをねぎらうと「野手陣はホームランも多く出