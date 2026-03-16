King＆Prince永瀬廉（27）が16日、東京・神田明神で女優の吉川愛（26）とダブル主演した映画「鬼の花嫁」の大ヒット祈願イベントに出席した。作品にちなみ自分を「速さの鬼」と例えた。「全部が速い。帰ったり歩いたり食べるのも速いしダンス覚えるのも速い。せっかちでもあるので、エレベーターで閉まるのがゆっくりな扉は手伝ったりします」と明かした。ただ、撮影後に帰宅する速さは吉川の方が速いという。吉川は「それだけ