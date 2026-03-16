鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第9話が3月22日夜9時から放送されます。【写真】ヤミ献金疑惑のある大物「クジラ」はこの人『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリ