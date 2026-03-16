【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は１５日夜（日本時間１６日未明）、イタリア北部のコルティナダンペッツォで閉会式が行われ、三つの会場群で広域開催された１０日間の熱戦に幕を下ろした。２０３０年の次回大会はフランス・アルプス地方で開催される。日本選手団は銀３、銅１のメダル計４個を獲得。前回北京大会の７個を下回り、２００２年ソルトレー