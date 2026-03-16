１５日（日本時間１６日）に各賞の受賞者・作品の発表が始まった映画の第９８回米アカデミー賞で、最優秀メークアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた「国宝」（李相日監督）のスタッフ３人は受賞を逃した。ネットフリックスが配信し、劇場公開もされた「フランケンシュタイン」が同賞に輝いた。同賞には吉沢亮主演の大ヒット作「国宝」のほか、「フランケンシュタイン」、「罪人たち」、格闘家を描いた「スマッシング