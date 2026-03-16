スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」によると、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では最近、相手国の代表的な食べ物を持ち出し、ライバルチームを“からかう”新しい方法が流行し始めているという。準々決勝でベネズエラが3度の優勝を誇る侍ジャパンを破った直後、先頭打者本塁打を放ち、勝利に貢献したロナルド・アクーニャが繰り返し叫ぶ動画が、瞬く間にネット上で拡散した。「寿司を食ったぞ！寿司を食ったぞ