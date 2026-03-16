お笑いコンビ、マテンロウのアントニー（36）が15日夜、自身のXを更新。14日（日本時間15日）行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で日本が破れた件をめぐる一部の声に対し、“怒りの私見”をつづった。アントニーは「たまにしか野球観ないくせに侍japanと井端監督叩いてる奴！俺は許さないぞ！！！」と述べた。そして「また、3年後必ず！！！！！」と続けた。この投稿に対し「ほんまそれ！」「よく言った！」「アンソニーの怒り