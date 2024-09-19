9月18日の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）は、過去10年間の放送をもとにした総集編的な企画だった。クローズアップされたのは、これまで番組の撮影で使われた「芸人の自宅」の登場回数。それを、ランキング方式で紹介するというものだった。「家にカメラが常時、設置され、ドッキリ企画の常連といえる安田大サーカスのクロちゃんが1位であることは明確だったため、今回の企画では、2位以降は誰なのかが注目を集めていました。