人間が健康な生活を続ける上で、赤血球は体に不可欠な成分です。赤血球の数が少ないと体が疲れやすくなるとされています。一方、赤血球が多くても体に悪影響を及ぼす恐れがあるといいます。もし健康診断で「赤血球の数値が高い」と診断されたらどのように対処したらよいのでしょうか。筑波胃腸病院（茨城県つくば市）理事長で消化器外科専門医の鈴木隆二さんに聞きました。【要注意】うそでしょ…？実は「中性脂肪」「コレステ