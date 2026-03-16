人間が健康な生活を続ける上で、赤血球は体に不可欠な成分です。赤血球の数が少ないと体が疲れやすくなるとされています。一方、赤血球が多くても体に悪影響を及ぼす恐れがあるといいます。もし健康診断で「赤血球の数値が高い」と診断されたらどのように対処したらよいのでしょうか。筑波胃腸病院（茨城県つくば市）理事長で消化器外科専門医の鈴木隆二さんに聞きました。

【要注意】うそでしょ…？ 実は「中性脂肪」「コレステロール値」が高くなる食べ物5選

喫煙が原因で赤血球が多くなることも

Q.そもそも、「赤血球」にはどのような役割があるのでしょうか。

鈴木さん「赤血球とは、体の中に酸素を運ぶ『運び屋』のような役割をしている血液の成分です。呼吸で取り込んだ酸素を、脳や心臓、筋肉など体のすみずみまで届けてくれる働きがあります。赤血球が元気に働くことで、私たちは普通に動いたり、考えたりするなど、疲れにくく生活することができます」

Q.健康診断で「赤血球の数値が高い」と指摘されることがありますが、この場合、どのような原因が考えられますか。どのように対処すればよいのでしょうか。

鈴木さん「赤血球の数値が高いということは、血液中の赤血球の数が多いということを意味します。この場合、血液がドロドロになり、血液の流れが悪くなりやすい状態です。原因としては、『水分不足（脱水）』『喫煙』『睡眠時無呼吸症候群』『呼吸器の病気』『（まれに）血液の病気』などが考えられます。

まずは、きちんと水分を取って再検査を受けるとともに、生活習慣を見直し

てください。また。必要に応じて詳しい検査を受け、『なぜ赤血球が多いのか』を調べることが大切です。原因に合わせて、医師が生活改善の提案や治療を行います」

Q.赤血球が高いと指摘されたにもかかわらず、放置した場合、どのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか。

鈴木さん「赤血球が多い状態が続くと、血液が流れにくくなり、『脳梗塞』『心筋梗塞』『血栓（血のかたまり）』『めまい』『頭痛』『しびれ』などの発症リスクが高くなることがあります。『症状がないから大丈夫』ではなく、体のサインとして受け止めることが大切です」