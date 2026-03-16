受験戦争が熾烈化するなか、体内から学習環境を整えることの重要性が増している3月、合格発表の掲示板を前に、日本中の親子が悲喜こもごもの春を迎える。過熱する受験戦争において、もはや戦っているのは子どもだけではない。家庭内での学習環境の整備など、家族総出でサポートを続けているはずだ。それだけに、志望校に届かなかったときのショックは親にとっても計り知れない。もっと勉強させていれば......。そんな後悔に苛まれ