プロ・リーグ 25/26の第29節 ゲンクとシントトロイデンの試合が、3月15日21:30にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクは伊東 純也（MF）、イブラヒマ・バングラ（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた