プロ・リーグ 25/26の第29節 ゲンクとシントトロイデンの試合が、3月15日21:30にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクは伊東 純也（MF）、イブラヒマ・バングラ（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

20分に試合が動く。ゲンクのロビン・ミリソラ（MF）のアシストからザカリア・エルウアディ（DF）がゴールを決めてゲンクが先制。

ここで前半が終了。1-0とゲンクがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ゲンクが1-0で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し80分までプレーした。

また、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。伊藤 涼太郎（MF）は先発し77分までプレーした。山本 理仁（MF）は先発し77分までプレーした。畑 大雅（DF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は63分から交代で出場した。

2026-03-15 23:30:30 更新