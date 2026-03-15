＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞服装にユルい編集業。仕事でスーツを着る機会なんぞ皆無に等しいわけです。たまにジャケットを着ることもありますが、そんな時でも足元はスニーカーだったりします。だからスーツを着る機会となると冠婚葬祭と式典ぐらい。年に数回、下手すりゃ一度もない年もあるぐらい。先日、そんなレアな日がやってきまして。しかも、この1年で体型が大きく変わり、スーツは新調すること