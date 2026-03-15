「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンがまさかの逆転負けで大会史上初めて準々決勝で敗退。大谷翔平選手は「本当に悔しいの一言…勝てる要素はあったんじゃないかなと思います」と悔しさをにじませ、「本当に優勝以外は失敗というか」と語った。自らの先頭打者アーチですぐさま追いついたが「力で押し切られた」と振り返った大谷。ベネズエラについては「相手投手陣も素晴ら