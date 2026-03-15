（上段左から）三浦貴大、片岡鶴太郎、藤田智大、武田航平、宮内ひとみ、（下段左から）木戸大聖、佐藤寛太、宇梶剛士、田中要次、木村達成、仙道敦子 連続ドラマＷ-30「ドラフトキング −BORDER LINE−」（WOWOW 5月15日午後11時から放送・配信）のエピソード・出演キャストが決定。本邦初公開の特報映像も公開した。【動画】ドラマＷ-30「ドラフトキング −BORDER LINE−」特報映像このドラマは、プロ野球チーム