

（上段左から）三浦貴大、片岡鶴太郎、藤田智大、武田航平、宮内ひとみ、（下段左から）木戸大聖、佐藤寛太、宇梶剛士、田中要次、木村達成、仙道敦子

連続ドラマＷ-30「ドラフトキング −BORDER LINE−」（WOWOW 5月15日午後11時から放送・配信）のエピソード・出演キャストが決定。本邦初公開の特報映像も公開した。

【動画】ドラマＷ-30「ドラフトキング −BORDER LINE−」特報映像

このドラマは、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公とした物語で、現在も「グランドジャンプ」（集英社刊）で連載されている野球漫画の旗手・クロマツテツロウによる人気コミックを実写化。華やかなスポーツの裏側で繰り広げられるスカウトたちの活躍を描いた熱きスポーツビジネスエンターテインメント譚の第2章。

2023年に放送・配信した前作では、主演のムロツヨシが演じた一見、独善的で毒舌家のプロ野球球団「横浜ベイゴールズ」のスカウト・郷原眼力（ごうはらオーラ）が、並外れた“眼”を武器に、全国に埋もれた選手たちの人生に寄り添い、彼らの葛藤や苦悩を分かち合う姿が感動を与えた。プレーシーンをはじめ、リアルな描写と濃密な人間ドラマは、野球ファンだけでなく、普段野球に触れたことのない視聴者をも魅了し、反響を呼んだ。

今回、ムロ演じる郷原や、宮沢氷魚演じる若手ながらも熱意に満ち溢れた元プロ選手のスカウト・神木良輔らメインキャストに続き、今作で放送するエピソード、登場するキャラクター・キャストが決定した。

郷原の新たな宿敵として登場する福岡ブラックホークスのスカウト・中溝聖治役を三浦貴大が演じ、ドラフト会議でし烈な獲得競争を繰り広げる。「三ケタの男たち」編では、郷原とは以前からの馴染みで、選手育成に長けた岩手学院大学の名監督・千葉三郎役を片岡鶴太郎が演じる。

その千葉監督が育て上げ、郷原の眼に止まった豪快な変則フォームの岩手学院大学左腕・菊地原英光役を本作のオーディションで抜擢された藤田智大が演じる。

「戦力外の男」編では、過去に郷原が担当したベイゴールズの内野手・佐藤翔太役を武田航平が演じる。翔太は、レギュラー獲りを目前に怪我でチャンスを掴めず、近年は二軍での生活が続いていた中、戦力外通告を受けてしまう。翔太の妻で、娘とともに明るく夫のキャリアを支えるサチエ役を宮内ひとみが演じる。

「ドロップアウトをした天才」編では、前作で木戸大聖が演じた天才投手・北畠翔が登場。郷原の紹介で神奈川の名門高校に入学し、1年生から登板機会を得るものの、ある理由で野球部を退部し、高校を中退してしまう。北畠が、郷原とどのような再会を果たすのか。また、前作に続き、北畠の母親・花代役の仙道敦子も登場。

「捨てられた天才」編では、クラブチーム・パーフェクトマッスルズで、天性の身体能力を誇る外野手の柳川大也役が登場。佐藤寛太が、プロ入りを目指していばらの道を歩む天才プレイヤーを演じる。

マッスルズで熱く選手たちをサポートする社長兼監督の足立監督役を宇梶剛士が演じる。マッスルズの前には、やがて社会人チームの強豪・万田自動車が立ちはだかる。チームを率いる名将・猪俣監督役の田中要次、木村達成が演じる万田自動車が誇る天才外野手・阿比留一成らからも目が離せない。家族や仲間たちに支えられながら、野球人生の“ボーダーライン”に立つ選手たちの運命は如何に!?

そして、今年のドラフトキング獲得を画策する郷原に、ドラフト会議を目前に大きな危機が訪れる。また、これまでに担当選手が指名されたことのない神木は、社会人No.1捕手に眼を付けるが、獲得までたどり着くことができるのか!?

原作者・クロマツテツロウが描いた珠玉のエピソードたちを全10話で送る。