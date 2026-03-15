WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミで準々決勝が行われ、連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」（C組1位）がベネズエラ（D組2位）と対戦。1-2と1点ビハインドの3回に佐藤輝明内野手、森下翔太外野手の阪神コンビの連打で逆転に成功した。鮮やかな逆転劇に、現地で取材する米識者も「鳥肌が立ったよ！」と大興奮だ。まずはこの日スタメンに名を連ねた佐藤が魅