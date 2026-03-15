WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミで準々決勝が行われ、連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」（C組1位）がベネズエラ（D組2位）と対戦。1-2と1点ビハインドの3回に佐藤輝明内野手、森下翔太外野手の阪神コンビの連打で逆転に成功した。鮮やかな逆転劇に、現地で取材する米識者も「鳥肌が立ったよ！」と大興奮だ。

まずはこの日スタメンに名を連ねた佐藤が魅せた。1死一塁から1番・大谷が申告敬遠で歩かされ、1死一、二塁のチャンスで打席へ。先発左腕R・スアレスの内角低めの変化球を右翼線に引っ張った。適時二塁打で二塁走者の源田が生還し、2-2の同点に。さらに1死二、三塁とチャンスは続き、打席には途中出場の森下が入った。

初回に鈴木が走塁中に足を痛めて無念の交代。代わりに2回の守備から出場したのが森下だった。この日最初の打席で左翼席に豪快な一発。3ランで5-2とし、一気に侍ジャパンに流れを引き寄せた。阪神コンビによる逆転劇に記者席で興奮していたのが、米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏だ。

普段から世界中の野球に注目し、Xなどで発信している同氏。「サトウとモリシタはNPBでチームメートなんだよね？ 鳥肌が立ったよ！」と目を丸くした。特に森下の一発には「怪我してしまったセイヤの代わりに出てきて打ってしまうなんて、とんでもないね！」と勝負強さを絶賛していた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）