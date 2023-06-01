ベネズエラ戦に先発ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミでの準々決勝でベネズエラと対戦する。先発マウンドに上がるのは山本由伸投手（ドジャース）。東京ドームでの1次ラウンド中に見せたキャッチボールに驚きが広がっている。負けが許されない準々決勝。先発マウンドを託されたのは、山本だ。昨季のワールドシリーズでは3勝を挙げてMVPに。最