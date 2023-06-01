ベネズエラ戦に先発

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミでの準々決勝でベネズエラと対戦する。先発マウンドに上がるのは山本由伸投手（ドジャース）。東京ドームでの1次ラウンド中に見せたキャッチボールに驚きが広がっている。

負けが許されない準々決勝。先発マウンドを託されたのは、山本だ。昨季のワールドシリーズでは3勝を挙げてMVPに。最強右腕が、ベネズエラの強力打線に立ち向かう。

決戦を翌日に控えた日本時間14日、Netflixでフィールドレポーターを務める糸井嘉男氏が自身のインスタグラムを更新。「さぁ！みんなで応援しましょー！」として、動画を公開した。

東京ドームの右翼近辺でキャッチボールを行う山本。動画には「驚愕！のキャッチボール」との文字も記された。糸井氏は隣に座った杉谷拳士氏とともに目を見開き、様々なジェスチャーを見せている。元プロ野球選手が驚く姿に、ファンからは「二人の表情とやりとりがオモロい」との声も上がった。

今大会の山本は、初戦の台湾戦に先発。2回2/3で53球を投じ、無安打無失点2奪三振3四球。ベネズエラ戦の快投に期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）