【モデルプレス＝2026/03/14】元乃木坂46の与田祐希が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題となっている。【写真】元乃木坂人気メン「飯テロ」半熟目玉焼き添えたスタミナ丼公開◆与田祐希「スタミナどん」披露与田は、フライパンで色鮮やかな具材を炒める様子や、タレの絡んだ肉を焼く調理シーンを動画で公開。「スタミナどん！！」とつづり、半熟の目玉焼きを添えた彩りの良いプレートを披露した。