元乃木坂46与田祐希、手作り「スタミナどん」が話題「絶対うまいやつ」「盛り付けおしゃれすぎ」
【モデルプレス＝2026/03/14】元乃木坂46の与田祐希が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題となっている。
【写真】元乃木坂人気メン「飯テロ」半熟目玉焼き添えたスタミナ丼公開
与田は、フライパンで色鮮やかな具材を炒める様子や、タレの絡んだ肉を焼く調理シーンを動画で公開。「スタミナどん！！」とつづり、半熟の目玉焼きを添えた彩りの良いプレートを披露した。
この投稿には「美味しそう」「元気出そう」「絶対うまいやつ」「大盛りの白米で食べたい」「飯テロすぎる」「盛り付けおしゃれすぎ」「料理上手」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元乃木坂人気メン「飯テロ」半熟目玉焼き添えたスタミナ丼公開
◆与田祐希「スタミナどん」披露
与田は、フライパンで色鮮やかな具材を炒める様子や、タレの絡んだ肉を焼く調理シーンを動画で公開。「スタミナどん！！」とつづり、半熟の目玉焼きを添えた彩りの良いプレートを披露した。
◆与田祐希の手料理に反響
この投稿には「美味しそう」「元気出そう」「絶対うまいやつ」「大盛りの白米で食べたい」「飯テロすぎる」「盛り付けおしゃれすぎ」「料理上手」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】