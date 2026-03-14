お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が14日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。日本テレビ系で13日に放送された「第49回日本アカデミー賞授賞式」で残念に思ったことを明かした。オープニングで、日本アカデミー賞授賞式の話題に。塙は「日テレでやってたんだけど、裏方のところがダイジェストになるのちょっと嫌なんだよな。いつも思うんだけど」とポツリ。続けて「（編集で