ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ、ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告（43）が13日、東京地裁で初公判に臨んだ。黒スーツに紺ネクタイ、ややふっくらした印象で法廷で登場。検察から、テレビ番組の撮影合間にロケバス車内で初対面の共演女性に「かわいいね」などと声をかけ、キス、胸を触る、口腔（こうくう）性交をさせる行為があったことなどが読み上げられ、裁