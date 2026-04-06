ジャングルポケットの太田博久とおたけが５日、テレビ朝日系「アメトーーク！」で、元メンバーの斉藤慎二の一件後、初のライブでの対応が炎上してしまったことを嘆いた。この日は「今年が大事芸人２０２６」で該当芸人が集合。その中でジャングルポケットが登場し「バンドで言うところのボーカルがいなくなったというのが一番の珍プレー」と切り出した。斉藤がロケバス内での女性とのトラブルが発覚後、最初のライブで「外に