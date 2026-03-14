オープン戦中日４―１０楽天（１３日・バンテリンドーム）楽天の荘司康誠投手（２５）が２７日のオリックス戦（京セラＤ）で自身初の開幕投手を務めることが１３日、決まった。バンテリンＤで行われた中日とのオープン戦後に三木監督が明かしたもので、「投手としてもっと大きくなるための経験にしてほしい」と説明した。４年目にして大役を射止めた荘司は「特別なポジション。しっかり自分が引っ張っていく」と意気込みを語