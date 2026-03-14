三重県津市に2月27日、井村屋の新しいスイーツショップ『ラッセリア』がオープンしました。井村屋が経営するスイーツショップの人気商品が勢揃いです。洋菓子も手掛けている井村屋では、アメリカスイーツを扱う『アンナミラーズ』、南フランスお菓子を扱う『ラ・メゾン・ジュヴォー』、和菓子を扱う『菓子舗井村屋』というブランドがあります。『ラッセリア』では、この3つのブランドの