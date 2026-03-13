「でっかい夢、見せられちゃったな。次は俺の番か」 参考：『DREAM STAGE』中村倫也ら笑顔と涙のクランクアップ「家族のような現場になるとは」 ついに最終回を迎えた、金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）。NAZEはついに国立競技場の客席を満員にする。国内最大級のスタジアムでライブを行う、それ自体が“夢の舞台”と言えるだろう。だがNAZEにとって国立のライブは、それだけではない。吾妻を呼び戻すというもう一つの“