ロケバス内で２０代女性に性的暴行をしたとして不同意性交等罪などに問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の初公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。検察側、弁護側双方の主張で明らかになったポイントは主に３点だ。１点目は、斉藤被告が起訴内容を否認して無罪を主張しつつ、２０代女性側に示談を申し入れていることだ。示談は一般的に当事者間で示談金の調整を伴う。２点目は、２０代女