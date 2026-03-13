＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】髷を掴んだ？反則負けの微妙な瞬間（スローリプレイ）前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）と前頭六枚目・阿武剋（阿武松）の一番でまさかの“反則負け”が発生。敗れた力士が呆然とする一幕があった。これまで6回対決している両者は欧勝馬が4勝を上げている。六日目の取組では、立ち合いから阿武剋が積極的に前に出ていくが、欧勝馬は手を出して相手と距離を取り、